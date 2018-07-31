 
مباشر

محكمة إسرائيلية تأمر بسجن شاعرة فلسطينية من الجليل بسبب قصيدة

أخبار العالم العربي

محكمة إسرائيلية تأمر بسجن شاعرة فلسطينية من الجليل بسبب قصيدة
Youtube Screenshot
الشاعرة دارين طاطور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl6w

أمرت محكمة إسرائيلية بسجن شاعرة فلسطينية من مواطني قرية الرينة بالجليل داخل الخط الأخضر 5 أشهر بتهمة "التحريض على الإرهاب" بسبب قصيدة وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور (36 عاما) تسجيلا مصورا على "فيسبوك" ويوتيوب ظهرت فيه وهي تلقي قصيدتها (قاوم يا شعبي قاومهم) كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين يلقون الحجارة وكرات النار على الجنود الإسرائيليين.

ونشرت طاطور القصيدة في أكتوبر 2015 واعتقلتها السلطات بعد ذلك بأيام وقال ممثلو الادعاء إن ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل "تحريضا على العنف"، وهو ما نفته الشاعرة.

وقالت الشاعرة إن القصيدة لا تتضمن تحريضا على العنف، بل بالأحرى المقاومة السلمية.

كما واجهت دارين طاطور كذلك اتهامات بـ"مساندة جماعة إرهابية"، حيث زعم ممثلو الادعاء إنها أبدت تأييدها لدعوة حركة الجهاد الإسلامي للانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا