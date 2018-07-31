محكمة إسرائيلية تأمر بسجن شاعرة فلسطينية من الجليل بسبب قصيدة

أمرت محكمة إسرائيلية بسجن شاعرة فلسطينية من مواطني قرية الرينة بالجليل داخل الخط الأخضر 5 أشهر بتهمة "التحريض على الإرهاب" بسبب قصيدة وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور (36 عاما) تسجيلا مصورا على "فيسبوك" ويوتيوب ظهرت فيه وهي تلقي قصيدتها (قاوم يا شعبي قاومهم) كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين يلقون الحجارة وكرات النار على الجنود الإسرائيليين.

ونشرت طاطور القصيدة في أكتوبر 2015 واعتقلتها السلطات بعد ذلك بأيام وقال ممثلو الادعاء إن ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل "تحريضا على العنف"، وهو ما نفته الشاعرة.

وقالت الشاعرة إن القصيدة لا تتضمن تحريضا على العنف، بل بالأحرى المقاومة السلمية.

كما واجهت دارين طاطور كذلك اتهامات بـ"مساندة جماعة إرهابية"، حيث زعم ممثلو الادعاء إنها أبدت تأييدها لدعوة حركة الجهاد الإسلامي للانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: رويترز