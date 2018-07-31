 
مباشر

مرة أخرى.. إرجاء التصويت في النواب الليبي على قانون الاستفتاء الدستوري

أخبار العالم العربي

مرة أخرى.. إرجاء التصويت في النواب الليبي على قانون الاستفتاء الدستوري
AFP MOHAMED EL-SHAHED
عقيلة صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl6s

للمرة الثانية خلال يومين، قررت رئاسة مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، تعليق جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد للبلاد.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تعليق الجلسة إلى الأسبوع ما بعد القادم، دون ذكر تاريخ محدد، من أجل استكمال النقاش حول الموضوع.

إقرأ المزيد
رئاسة مجلس النواب الليبي ليبيا.. تأجيل تصويت النواب على قانون الاستفتاء الدستوري

وأفادت بوابة "الوسط" بأن صالح قد طالب النواب في جلسة اليوم بالفصل في المادة الثامنة من قانون الاستفتاء، سواء كان بالتعديل أو الإلغاء، وهي تنص بعد التغيير الأخير، على اختيار لجنة جديدة لصياغة مشروع الدستور خلال 30 يوما من قبل مجلس النواب، في حال عدم حصول مشروع القانون على الثقة.

وكانت رئاسة المجلس قد قررت أمس تعليق الجلسة إلى اليوم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا