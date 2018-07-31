مرة أخرى.. إرجاء التصويت في النواب الليبي على قانون الاستفتاء الدستوري

للمرة الثانية خلال يومين، قررت رئاسة مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، تعليق جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد للبلاد.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تعليق الجلسة إلى الأسبوع ما بعد القادم، دون ذكر تاريخ محدد، من أجل استكمال النقاش حول الموضوع.

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وأفادت بوابة "الوسط" بأن صالح قد طالب النواب في جلسة اليوم بالفصل في المادة الثامنة من قانون الاستفتاء، سواء كان بالتعديل أو الإلغاء، وهي تنص بعد التغيير الأخير، على اختيار لجنة جديدة لصياغة مشروع الدستور خلال 30 يوما من قبل مجلس النواب، في حال عدم حصول مشروع القانون على الثقة.

وكانت رئاسة المجلس قد قررت أمس تعليق الجلسة إلى اليوم.

المصدر: وكالات