الجزائر.. مقتل 7 جنود وتصفية 4 إرهابيين في سكيكدة

لقي 7 جنود جزائريين مصرعهم الاثنين 30 يوليو، في اشتباكات عنيفة مع مجموعة مسلحة بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري سكيكدة (شرق)، بحسب ما أفاد موقع "tsa" نقلا عن مصدر أمني.

ونقل الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، عن مصدر أمني لم يكشف عنه، أن قوة من الجيش كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة قبل أن يندلع اشتباك عنيف مع جماعة إرهابية تتشكل من 15 إلى 20 عنصرا".

وأضاف الموقع الجزائري أنه تم نقل جثث الجنود إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى سكيكدة، وفقا لما أكده المصدر ذاته.

وبحسب المصدر نفسه فقد تمكن الجيش الجزائري من القضاء على 4 إرهابيين، وإلقاء القبض على عنصر خامس.

وأشار موقع "tsa" إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة، وقد تم إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر.

المصدر: موقع "tsa"