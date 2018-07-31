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مؤتمر صحفي لبشار الجعفري في سوتشي

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن النشطاء السياسيين السعوديين بمن فيهم النساء

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن النشطاء السياسيين السعوديين بمن فيهم النساء
Globallookpress
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أرشيف
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دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السعودية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وكذلك النساء اللاتي تم اعتقالهن سابقا بسبب حملتهن الداعية لقيادة المرأة السعودية للسيارة.

وقالت الناطقة باسم المكتب، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف إن إصلاحات حقيقية تجري على ما يبدو في المملكة العربية السعودية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الإصلاحات لم تتناول مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما لا تقبل السلطات حتى الآن بوجود المعارضة".

المصدر: رويترز

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