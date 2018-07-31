بدء عملية اختيار أول رائد فضاء إماراتي في روسيا

أكدت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية أن الوفد الإماراتي من 9 مرشحين للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، وصل إلى روسيا، وبدأت عملية اختيار رائد الفضاء الذي سيقوم بهذه الرحلة.

وأشارت مؤسسة "روسكوسموس" إلى أن الفحوصات الطبية للمرشحين ستستمر 3 أسابيع، وسيتم من خلالها اختيار شخصين، أي أول رائد فضاء إماراتي وبديله.

Делегация ОАЭ прибыла в Россию для проведения медицинского отбора. Он продлится около трех недель, в результате для космического полета будут отобраны два кандидата — https://t.co/v0wAKZhRoDpic.twitter.com/MqtaAQw7Fi — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 июля 2018 г.

وقال المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليوف: "بدأنا بالتعاون العملي مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال التحضير لرحلة أول رائد فضاء إماراتي. ونأمل بأن تعاوننا مع الشركاء من الإمارات العربية المتحدة سيكتسب طابعا استراتيجيا وبعيد الأمد".

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ومن المقرر أن يبدأ تحضير أول رائد فضاء إماراتي وبديله في أغسطس المقبل. ومن المتوقع أن يقوم بأول رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل عام 2019، وستستمر نحو أسبوع على متن مركبة "سويوز أم أس 12".

المصدر: RT