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بدء عملية اختيار أول رائد فضاء إماراتي في روسيا

أخبار العالم العربي

بدء عملية اختيار أول رائد فضاء إماراتي في روسيا
Sputnik VALERY MELNIKOV
صورة من الأرشيف
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أكدت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية أن الوفد الإماراتي من 9 مرشحين للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، وصل إلى روسيا، وبدأت عملية اختيار رائد الفضاء الذي سيقوم بهذه الرحلة.

وأشارت مؤسسة "روسكوسموس" إلى أن الفحوصات الطبية للمرشحين ستستمر 3 أسابيع، وسيتم من خلالها اختيار شخصين، أي أول رائد فضاء إماراتي وبديله.

وقال المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روسكوسموس"، سيرغي كريكاليوف: "بدأنا بالتعاون العملي مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال التحضير لرحلة أول رائد فضاء إماراتي. ونأمل بأن تعاوننا مع الشركاء من الإمارات العربية المتحدة سيكتسب طابعا استراتيجيا وبعيد الأمد".

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ومن المقرر أن يبدأ تحضير أول رائد فضاء إماراتي وبديله في أغسطس المقبل. ومن المتوقع أن يقوم بأول رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل عام 2019، وستستمر نحو أسبوع على متن مركبة "سويوز أم أس 12".

المصدر: RT

 

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