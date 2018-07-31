تركيا تنصح سفراء بعض الدول بعدم تجاوز حدودهم

نصحت تركيا سفراء بعض الدول الذين عقدوا مؤخرا اجتماعا في الشطر القبرصي اليوناني الذي تسميه أنقرة "الرومي" نصحتهم بألا يتجاوزا حدودهم.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي: "نجد بيانات بعض السفراء بخصوص دعمهم للأنشطة الهيدروكربونية التي تواصلها الإدارة القبرصية الرومية من طرف واحد، بأنها ليست في محلها وننصح ممثلي هذه الدول بعدم تجاوز الحدود".

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وذكّر أكسوي بعدم حصول تسوية عادلة ودائمة في قبرص بعد قائلا: "في مثل هذا الجو، من غير المقبول أن يواصل الشطر القبرصي الرومي أنشطته الهيدروكربونية من جانب واحد من خلال تصرفه، وكأنه المالك الوحيد للجزيرة".

وأوضح أن الجانب القبرصي الرومي يتجاهل حق القبارصة الأتراك الشركاء في ملكية الجزيرة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تركيا تدافع عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك، وأنها مصرة على مواصلة دعم الجانب القبرصي التركي.

هذا وقد نفت وزارة الخارجية المصرية التصريحات المنسوبة للسفيرة المصرية في قبرص، مي طه محمد، والتي زعمت فيها إحدى القنوات التركية أن السفيرة هددت باستخدام القوة العسكرية ضد أنقرة.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في اتصال خاص مع "RT"، أن التصريحات التي نقلتها القناة التركية عن السفيرة حول استخدام مصر للقوة العسكرية ضد تركيا في البحر المتوسط، في مسألة التنقيب عن الغاز، غير صحيحة، مؤكدا بأن السفيرة لم تدل بمثل هذه التصريحات.

وكانت قناة NTV التركية قد زعمت السبت، أن السفيرة المصرية في قبرص، مي محمد، قالت إن بلادها لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا في مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وادعت القناة التركية أن تصريحات السفيرة محمد جاءت خلال مشاركتها في مؤتمر "القبارصة بالخارج" الذي عقد في الشطر اليوناني من قبرص.

المصدر: قناة trt + RT