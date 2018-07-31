الأمير حمزة بن الحسين يستذكر نصائح والده الراحل الملك الحسين بن طلال..

استذكر الأمير حمزة بن الحسين نصائح والده الملك الراحل الحسين بن طلال له، وتطرق إلى دروس التاريخ، داعيا الشباب إلى مقاومة الإحباط.

وقال في كلمة بمناسبة احتفال مدرسة اليوبيل بعيدها الفضي مخاطبا أقرانه من الشباب: "أرجوكم أن تدركوا أنكم انتم الوطن، والوطن انتم، وأنتم المستقبل".

المصدر: khaberni.com