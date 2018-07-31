// 26.06.2018 по тикету 15478
الأمير حمزة بن الحسين يستذكر نصائح والده الراحل الملك الحسين بن طلال..
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استذكر الأمير حمزة بن الحسين نصائح والده الملك الراحل الحسين بن طلال له، وتطرق إلى دروس التاريخ، داعيا الشباب إلى مقاومة الإحباط.
وقال في كلمة بمناسبة احتفال مدرسة اليوبيل بعيدها الفضي مخاطبا أقرانه من الشباب: "أرجوكم أن تدركوا أنكم انتم الوطن، والوطن انتم، وأنتم المستقبل".
المصدر: khaberni.com
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