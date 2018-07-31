 
مباشر

الأمير حمزة بن الحسين يستذكر نصائح والده الراحل الملك الحسين بن طلال..

أخبار العالم العربي

الأمير حمزة بن الحسين يستذكر نصائح والده الراحل الملك الحسين بن طلال..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl52

استذكر الأمير حمزة بن الحسين نصائح والده الملك الراحل الحسين بن طلال له، وتطرق إلى دروس التاريخ، داعيا الشباب إلى مقاومة الإحباط.

وقال في كلمة بمناسبة احتفال مدرسة اليوبيل بعيدها الفضي مخاطبا أقرانه من الشباب: "أرجوكم أن تدركوا أنكم انتم الوطن، والوطن انتم، وأنتم المستقبل".

المصدر: khaberni.com

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما هي أقوى الدبابات وأكثرها قدرةً على المناورة؟ شاهد "بياتلون الدبابات الدولي" في نسخته السادسة