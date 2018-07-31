الاتحاد التونسي للشغل يلغي إضرابا شاملا لعمال المطارات

ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا لعمال وموظفي "ديوان الطيران المدني والمطارات" كان مقررا يومي الأربعاء والخميس بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة لتفادي تعطيل حركة السياحة.

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وقال الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، في بيان إنه "حرصا على إنجاح الموسم السياحي وموسم الحج، وتغليبا لمصلحة البلاد، ونتيجة لتلبية الطرف الوزاري لأغلب مطالب قطاع الطيران المدني والمطارات.. وقع التوصل إلى اتفاق مهم إثر جلسة برئاسة الحكومة بحضور الكاتب العام للنقل والنقابات الأساسية للطيران المدني والمطارات بالجهات والكاتب العام للحكومة ووزير النقل".

وأضاف أنه "تم توقيع اتفاق إلغاء الإضراب المقرر في الأول والثاني من أغسطس المقبل بديوان الطيران المدني والمطارات".

وصرح مسؤول نقابي في وقت سابق أمس الاثنين، بأن موظفي "ديوان الطيران المدني والمطارات" في تونس يعتزمون الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس "احتجاجا على عدم احترام السلطات لالتزاماتها بعد الاتفاقات السابقة".

ومن شأن الإضراب في المطارات أن يلحق ضررا كبيرا بقطاع السياحة في تونس، الذي يشهد للتو تعافيا منذ أن شن مسلحون هجمات في 2015 تسببت في مقتل عشرات السياح الأجانب.

وزار نحو 3.23 مليون سائح تونس في الفترة من أول يناير حتى الثلاثين من يونيو هذا العام، بزيادة قدرها 26% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية، كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 40%.

المصدر: رويترز