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لاجئو سوريا في لبنان يعودون إلى وطنهم بعد تحرير مدنهم من الإرهابيين

أخبار العالم العربي

لاجئو سوريا في لبنان يعودون إلى وطنهم بعد تحرير مدنهم من الإرهابيين
Reuters AMMAR AWAD
أرشيف
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أعلن مركز استقبال وتوزيع اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 3 آلاف لاجئ عادوا من لبنان إلى سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الثلاثاء: "إجماليا وصل من لبنان منذ الـ18 من الشهر الجاري 3826 لاجئا، منهم 2846 شخصا عبر معبر زمراني و980 شخصا بشكل مستقل عبر معبر جديدة يابوس غير المجهز. ووصل من الأراضي الأردنية عبر معبر نصيب 318 شخصا.

وتم نقل اللاجئين بمرافقة من أفراد وزارة الداخلية اللبنانية إلى بلدة بيت جن السورية.

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المصدر: نوفوستي

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