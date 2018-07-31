النازحون السوريون يغادرون مخيمات الإيواء في محافظة السويداء باتجاه بلداتهم المحررة

أكد مدير مخيم النازحين بقرية رساس في محافظة السويداء، عزت سانت واين، أن سكان المخيم يغادرونه ويعودون إلى الأراضي المحررة التي طهّرها الجيش السوري من المسلحين.

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وقال: "خلال الحرب، سكن هذا المخيم نحو 47،000 شخص، والآن بقي منهم هناك فقط 1073 شخصا، الناس يعودون من هنا إلى مدنهم، التي تم تحريرها من المسلحين، وهذه ليست حالات معزولة، ولكنها اتجاه عام في مختلف أنحاء البلاد".

وأشار هذا المسؤول، إلى أن أكثر من 20 عائلة غادرت المخيم في آخر 20 يومًا فقط، كل واحدة منها تضم من 6 إلى 7 أشخاص.

تغيير وجهة الاستخدام

حتى عام 2012، احتل أطفال المدارس منازل صغيرة ذات رسومات ملونة في الحرم الجامعي. كان هناك بنسيون صيفي للراحة والاستجمام واستعادة العافية، ولكن مع اندلاع الأعمال المسلحة اضطرت المؤسسة ومديرها، عزت سانت واين، إلى تغيير ملامح الأنشطة والبدء في قبول أولئك الذين لا يستطيعون العيش في مدنهم الأصلية بسبب المتشددين.

وقال مدير المخيم: "في عام 2012، أصبح هذا المكان مخيما للنازحين، لجأ إلى هنا أشخاص من جميع أنحاء سوريا، من حلب وحمص ودرعا وغيرها، وقدمنا لهم كل ما يحتاجون إليه من الطعام والماء، ولدينا مدرسة خاصة بنا".

وقال سانت واين أيضا إن المخيم تمكن من ضمان مستوى عال من التعليم للنازحين."لقد دخل ثلاثون خريجاً من مدرستنا بالفعل إلى جامعة دمشق، ونحن فخورون جداً بهم".

منزل مؤقت للجميع

يسعد النازحون داخليًا بالعودة إلى مدنهم الأصلية. وفي نفس الوقت، يشكرون إدارة المخيم على السنوات القليلة التي قضوها فيه.

وقالت سهاد هجاني، إحدى سكان المخيم التي وصلت إليه من الغوطة الشرقية قبل خمس سنوات: "أنا راضية عن كل شيء هنا، وهنا في هذا المخيم، لدينا كل ما نحتاجه، ونحن لسنا في حاجة لأي شيء إضافي".

وعبّر ناجي الجنادي، الساكن الآخر من سكان المخيم، عن امتنانه لهذا المكان الذي كان منزلا مؤقتا له طوال فترة النزوح، ولكنه الآن في عجلة من أمره للوصول إلى منزله.

وقال: " كنت وعائلتي نعيش في بلدة نافا، هي في جنوب محافظة درعا. أردنا مغادرتها منذ وقت طويل، إلا أن المسلحين لم يسمحوا لنا، لأنهم كانوا يتخذون منا درعا بشريا. لكن أنا أعلم أن بلدتي تحررت مؤخرا من المسلحين وعادت لتعيش مرة أخرى بسلام، أنا الآن أقوم بإعداد الوثائق اللازمة للعودة على الفور إلى الديار".

الوضع مع النازحين

لحل مشاكل استقبال النازحين وتوطينهم وإيواءهم في سوريا، تم إنشاء مركز خاص بمبادرة من وزارة الدفاع الروسية، التي تقوم، بالتعاون مع السلطات المحلية، بتقديم مساعدات متنوعة للنازحين داخلياً.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز، عاد حوالي 300 شخص إلى أماكن إقامتهم الدائمة من المخيمات على أراضي البلد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم من أراضي الدول المجاورة مستمرة أيضًا. على وجه الخصوص، عاد أكثر من 2.8 ألف شخص من لبنان خلال أسبوعين، و318 من الأردن.

المصدر: نوفوستي