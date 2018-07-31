أنقرة تنفي مزاعم مقتل جنرال قطري على يد ضابط تركي!

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر تركية عسكرية نفيها نبأ مقتل جنرال قطري على يد ضابط من القوات التركية في هذا البلد العربي.

وأكدت المصادر العسكرية التركية أن ما تناقلته حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي من أن "ضابطا تركيّا أطلق النار على جنرال قطري وأصابه في رأسه فأرداه قتيلا"، ما هي إلا مزاعم لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وكانت حسابات في موقع التواصل تويتر، تداولت في اليومين الماضيين روايات وتعليقات عن مقتل لواء بالجيش القطري على يد ضابط تركي إثر "مشادة بعد منعه (الضابط التركي) من دخول قصر الوجبة من دون موعد مسبق".

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مقتل اللواء : محمد بن عبدالعزيز بن ناصر العطيه نائب قائد قوات لخويا بطلق ناري في الرأس في ساعه متأخره من مساء أمس علي يد ضابط تركي

أثر مشادة حصلت بينهما أمام قصر الوجبة .

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.#قطر#الدوحة#مقتل_ضابط_قطريpic.twitter.com/EImec47hxx — مغردون للوطن (@wa6ani_1) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

ولفت موقع "ترك برس" في هذا السياق إلى أن "القوات التركية تتواجد في قطر بموجب اتفاق بين البلدين داخل قاعدة عسكرية تتبع أنقرة ولا تمارس أي مهام خارج تلك القاعدة".

المصدر: الأناضول + ترك برس