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بالفيديو.. اندلاع حريق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

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بالفيديو.. اندلاع حريق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض
@SaudiNews50
السيطرة على حريق سيارتين في المواقف الدولية بمطار الرياض
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سيطرت فرق الإطفاء في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مساء الاثنين، على حريق محدود اندلع في سيارة، وانتقل لأخرى وذلك في مواقف الصالات الدولية.

وأوضح المطار أن الحريق لم ينتج عنه أي أضرار بشرية، واقتصر على سيارتين، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اندلاع حريق في موقف مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

ووثق مقطع الفيديو لحظة التهام النيران إحدى السيارات بينما هناك من يهرول لإطفائها.

المصدر: صحيفة "سبق"

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