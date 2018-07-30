بالفيديو.. اندلاع حريق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

سيطرت فرق الإطفاء في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مساء الاثنين، على حريق محدود اندلع في سيارة، وانتقل لأخرى وذلك في مواقف الصالات الدولية.

وأوضح المطار أن الحريق لم ينتج عنه أي أضرار بشرية، واقتصر على سيارتين، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

إشارةً إلى الأخبار المتداولة بشأن نشوب حريق في مواقف المطار، نوضح أن سيارة في المواقف تعرضت للحريق وتضررت سيارتان أخرى بجانبها، وتم السيطرة عليه فوراً، وإخماده ولا يوجد أضرار بشرية ولله الحمد. — RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) 30 июля 2018 г.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اندلاع حريق في موقف مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

ووثق مقطع الفيديو لحظة التهام النيران إحدى السيارات بينما هناك من يهرول لإطفائها.

انباء عن نشوب حريق في مواقف الصاله الدوليه في #مطار_الملك_خالدpic.twitter.com/qY8XklU10h — سيف السهلي (@saifalsahali) 30 июля 2018 г.

المصدر: صحيفة "سبق"