السعودية.. انتهاء الفترة التجريبية لقطار الحرمين والتشغيل بعد موسم الحج

أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين، انتهاء الفترة التجريبية لقطار الحرمين وأكدت أن التشغيل الرسمي سينطلق في شهر سبتمبر 2018، أي بعد انتهاء موسم الحج.

ونشرت إدارة قطار الحرمين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قدمت من خلالها الشكر لكل من شاركها الرحلات المجانية خلال الأشهر الماضية،

نشكر كل من شاركنا رحلات #قطار_الحرمين المجانية خلال الأشهر الماضية..

ونعلن عن توقف الرحلات المجانية تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨م. pic.twitter.com/8tQ5RyoCsU — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) 30 июля 2018 г.

وانطلق قطار الحرمين السريع، الأربعاء 26 يوليو 2017، في أول رحلة تجريبية له من المحطة الرئيسة في محافظة جدة متوجها إلى محطة المدينة المنورة بسرعة بلغت 300 كيلومتر/ الساعة.

ويتضمن القطار 5 محطات للركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويبلغ إجمالي طول الخط نحو 450 كيلومترا، ويوفر تصميم السكة الحديدية الجديدة وسيلة نقل سريعة ومريحة وآمنة للمسافرين.

#قطار_الحرمين السريع يصل إلى محطة محافظة جدة هذا اليوم لأول مرة استمراراً للتجارب التشغيلية pic.twitter.com/jdcW8B8JJZ — مشاريع السعودية (@SaudiProject) 18 июля 2017 г.

المصدر: إدارة قطار الحرمين + وكالات