الجيش المصري يشكر المخابرات السودانية لتحرير عسكرييه

تقدمت القوات المسلحة المصرية بالشكر، لنظيرتها السودانية وقوات الأمن، في معاونة الجيش المصري بعودة الدورية المفقودة.

وقدم المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية الشكر للقوات السودانية، بعدما قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بتحرير مجموعة من العسكريين المصريين كانت قد اختطفتهم جماعة مسلحة في ليبيا.

وأكد المركز السوداني للخدمات الصحفية أن جهاز الأمن والمخابرات نفذ في الساعات المبكرة من صباح اليوم "عملية نوعية" حرر من خلالها قوة مصرية مكونة من ضابط وأربعة جنود.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة