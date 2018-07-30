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"سانا": الجيش يسيطر على أكبر معاقل "داعش" في حوض اليرموك بريف درعا

أخبار العالم العربي

Sputnik Firas al-Ahmad
دبابة للجيش السوري
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حررت وحدات الجيش السوري بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا (جنوب)، بعد عملية عسكرية قضت خلالها على آخر تجمعات لـ"داعش" هناك، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية.

وأوردت الوكالة أن قوات الجيش دخلت الشجرة، المعقل الرئيس للتنظيم في حوض اليرموك، من محورين، الأول من جهة قرية عابدين شمال غرب البلدة والآخر من جهة تل غيتار وعين غزالة إلى الشرق والشمال الشرقي منها.

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وبينت "سانا" أن تكتيكا خاصا اعتمدته الوحدات العسكرية أفقد المسلحين "القدرة على المناورة وحطمت جميع خطوط الصد وتعاملت بشكل مناسب مع المفخخات والإرهابيين الانتحاريين الذين حاولوا استهداف وحدات الاقتحام لوقف تقدمها"، مشيرة إلى أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة بالآليات والعتاد والأفراد، لتنتهي الاشتباكات العنيفة بتحرير الشجرة.

إلى ذلك حققت وحدات الجيش تقدما كبيرا في قرية عابدين إلى الغرب من بلدة الشجرة.

المصدر: سانا

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