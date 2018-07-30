الحكم بالإعدام على 4 متهمين بالإرهاب في العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن محكمة جنايات ديالى أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا بحق 4 متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم "القاعدة" وارتكابهم عمليات ارهابية في المحافظة عام 2007.

ونقل موقع قناة "السومرية" عن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار قوله إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى نظرت قضايا أربعة متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم "القاعدة" (سابقا) وارتكابهم عمليات ارهابية".

وأضاف بيرقدار أن "من بين العمليات الارهابية التي قام بها المدانون خطف وقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة وسرقة مبالغ مالية بعد الهجوم على منزلهم في منطقة الغالبية بمحافظة ديالى خلال العام 2007".

وأكد أن "المحكمة أصدرت أحكامها بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب".

المصدر: السومرية