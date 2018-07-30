وفدان عن حماس وفتح في القاهرة لإحياء المصالحة الفلسطينية

قالت حركة حماس الفلسطينية إن وفدا برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، يصل القاهرة مساء اليوم الاثنين، تلبية لدعوة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي "للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني".

وأضاف أن الوفد يضم كلا من موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران.

يشار إلى أن هذه الدعوة الثانية التي توجه لحركة حماس من الجانب المصري، خلال الشهر الجاري، حيث وجهت الدعوة الأولى في 11 يوليو الجاري، تخللها لقاءات "أمنية" مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية، وعدد من قيادات الجهاز، على مدى ثلاثة أيام.

وكانت حركة فتح قد أعلنت، أمس الأحد، مغادرة وفد قيادي منها، يضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، إلى القاهرة.

وأضافت أن الوفد يحمل رؤية الحركة لتحقيق المصالحة.

وكانت حماس قد أعلنت مؤخرا إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أبلغ رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، موافقة حركته على رؤية مصرية لتحقيق المصالحة.

ولاحقا توجه كامل إلى واشنطن حيث التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات.

وحتى الآن، لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، الذي يسود الساحة السياسية الفلسطينية منذ العام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، بينما بقيت حركة فتح تسير أمور السلطة الفلسطينية (المعترف بها دوليا) في الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

مصدر: معا + قدس برس