لافرينتييف: نقترب من التقدم لتشكيل اللجنة الدستورية وندعو لعدم عرقلة عودة اللاجئين السوريين لوطنهم

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر سوتشي حول سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية تخطو تدريجيا إلى الأمام ودعا لعدم عرقلة عودة اللاجئين السوريين لوطنهم.

وأشار لافرينتييف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين على هامش اجتماع سوتشي، إلى أن "الاهتمام الأساسي يجري تركيزه حاليا على قضية الإصلاح الدستوري، وقد انعقد هنا يوم 31 يناير مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تم خلال اتخاذ قرار لتشكيل لجنة دستورية لدفع عملية الإصلاح الدستوري نحو الأمام، لقد مرت بعد ذلك 6 أشهر، ونقترب من تحقيق تقدم إيجابي باطراد في هذه المسألة".

وتابع لافرينتييف: "منذ حوالي شهر ونصف الشهر قدمت الحكومة السورية قائمة لمرشحيها إلى عضوية اللجنة، وقبل أسبوعين تم تسليم قائمة مماثلة من قبل المعارضة، ويجري حاليا بحث مسألة مشاركة المجموعة الثالثة والمهمة بما فيه الكفاية والتي تتضمن ممثلين عن المجتمع المدني السوري".

وأوضح أن بعد مرحلة تشكيل اللجنة سيجري التطرق إلى قواعد وآليات عملها، لكن ذلك يعد "مسألة مستقبل"، وشدد على أن روسيا وتركيا وإيران "تسعى لتقديم كل إسهام ممكن لجهود دي ميستورا الرامية لإطلاق الإصلاح الدستوري".