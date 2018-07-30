التحالف العربي يتهم إيران بتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

وجه التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقوم بعملية عسكرية في اليمن، اتهامات لإيران بأنها "تواصل تهديد" الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي أن التحالف سيواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

كما أشار إلى أن محافظة صعدة بشمال اليمن أصبحت "نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أعلن تركي المالكي أن القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادئ، المدعومة من قبل التحالف، تتقدم على كافة الجبهات، مشيرا إلى استعادة سلسلة جبلية في جبهة تعز والسيطرة على منطقة أبواب الحديد ومواقع استراتيجية في المحاور الشمالية.

وأضاف أن القوات الحكومية تستعد لتحرير مدينة زبيد.

وفيما يخص الجانب الإنساني، أكد المتحدث أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين، واتخذ العديد من الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات.

وأضاف أنه لا تزال المنافذ اليمنية تعمل بتسهيلات من التحالف، وأن هناك 22 منفذا بريا وبحريا وجويا في اليمن ما زالت تعمل. وأكد أن التحالف منح أكثر من 28 ألف تصريح بحري لميناء الحديدة.

وأشار كذلك إلى أن أكثر من 5 ملايين يمني يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة.

واتهم المتحدث باسم التحالف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بأنها "تواصل انتهاك القانون الدولي بزرع الألغام" و"لا تزال تتخذ المدنيين دروعا بشرية"، حسب تصريحه. وأضاف أن التحالف دمر 5 آلاف من الألغام التي زرعها الحوثيون.

المصدر: وسائل إعلام سعودية