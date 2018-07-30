القوات العراقية تعيد فتح أكثر من 1000 شارع في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، إعادة فتح أكثر من 1000 شارع في جانبي الكرخ والرصافة للعاصمة العراقية، فيما أشارت إلى رفعها أكثر من 320 حاجزا ونقطة أمنية بالمنطقتين.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام عراقية: "فتحنا أعدادا تفوق 1000 شارع في الكرخ والرصافة... وعدد الشوارع المغلقة في بغداد كان كبيرا جدا بسبب الوضع الأمني آنذاك الذي كان يتطلب أن تطبق بعض الإجراءات على الأرض".

وأضاف الربيعي: "اليوم الوضع الأمني في بغداد أصبح مستقرا، ولا يوجد لدينا تخوف كبير من فتح الشوارع... وفتحنا شوارع كثيرة، وبالتأكيد ستساعد المواطن على أن يتنقل بسهولة اختصارا للوقت".

كما ذكر قائد عمليات بغداد: "رفعنا بحدود 30 سيطرة وأكثر من 90 أو 95 مرابطة في جانب الرصافة، وأيضا رفعنا أكثر من 30 أو 40 سيطرة وأكثر من 150 مرابطة في جانب الكرخ".

وأضاف الربيعي: "الجهد الاستخباري لدى الوكالات الاستخبارية، اليوم، متميز ووصل إلى المستوى الذي نطمح إليه، ومستمرون بهذا العمل".

وكانت قيادة عمليات بغداد أكدت الخميس الماضي أنها تعتزم فتح جميع الطرق الفرعية في العاصمة، بالإضافة الى إسناد الجهد الخدمي للدوائر المعنية.

المصدر: السومرية نيوز + بغداد اليوم