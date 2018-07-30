زاخاروفا: لا دليل على تضامن قطر مع مواقف ماي المعادية لروسيا

نفت وزارة الخارجية الروسية صحة ما جاء في بيان الحكومة البريطانية حول تضامن الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع مواقف لندن حول روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "اطلعنا على بيان داونينغ ستريت بهذا الصدد، ودهشنا كثيرا إذ أن بيان الجانب القطري حول نفس الموضوع يخلو من أي ذكر لروسيا، ناهيك عن انتقادات لبلادنا".

إقرأ المزيد

وتابعت: "أن شركاءنا القطريين في أحاديثهم مع دبلوماسيي السفارة الروسية في قطر يرفضون رفضا قاطعا المزاعم بأن الدوحة متضامنة مع المواقف المعروفة المعادية لروسيا لـ (رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا) ماي".

وكان مكتب ماي قد أعلن في بيان له في أعقاب مباحثات رئيسة الوزراء البريطانية مع أمير قطر في لندن يوم 24 يوليو أن ماي والشيخ تميم اتفقا على أنه "يجب التعامل مع روسيا من موقف القوة والوحدة".

المصدر: تاس