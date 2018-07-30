الجيش المصري يشارك في المباريات الحربية الدولية

تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية في فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018.

وتقام 4 مسابقات في روسيا تتضمن مسابقة "الصديق الوفي" وتشارك فيها عناصر من قوات حرس الحدود، وكذلك عناصر من إدارة المركبات في مسابقتي "سادة المركبات المدرعة" و"الرالي العسكري" وتشارك عناصر من إدارة الحرب الكيميائية في مسابقة "الوسط الآمن"، وعناصر من قوات الدفاع الجوي في مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية.

كما تحضر مصر بصفة مراقب في مسابقتين بكازاخستان.

وتستمر فعاليات المسابقات في الفترة من 28 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، وتشمل المسابقات الكثير من الأنشطة والفعاليات، التي تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في كافة التخصصات.

وحرصت القوات المصرية على المشاركة في الإعداد والتخطيط الجيد لأنشطة المسابقات؛ لتحقيق أعلى الأهداف التدريبية، وصقل المهارات الفنية والتخصصية للقوات بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة.

وانطلقت السبت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية التي ستستضيف سبع دول مسابقاتها في هذا العام.

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 صباح اليوم في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في موسكو وفي ميدان ألابينو بضواحي العاصمة، بمشاركة فرق الدول المتنافسة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بما فيها عدد من البلدان العربية، وهي السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

المصدر: وزارة الدفاع المصرية