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افتتاح لوحة تذكارية للزميل الراحل خالد الخطيب بمقر RT (فيديو)

أخبار العالم العربي

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تمت بمقر قناة RT في موسكو إزاحة الستار عن لوحة تذكارية للزميل الراحل خالد الخطيب، المراسل المتعاقد مع قناة RT الذي قضى نحبه قبل عام خلال تغطيته للأحداث الدامية في سوريا.

وجرت مراسم إحياء ذكرى رحيل خالد الخطيب بحضور أفراد عائلته.

يذكر أن قناة (RT) رصدت جائزة باسم خالد الخطيب لأفضل الأعمال الصحفية في مناطق النزاع، تخليدا لذكراه.

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ولقي الصحفي خالد الخطيب، حتفه يوم 30 يوليو العام الماضي، بعد أن أصيب بقذيفة أثناء تغطيته لاشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تنظيم "داعش" في محيط السخنة بالبادية السورية.

وتخليدا لذكرى وفاة الخطيب قررت شبكة "RT" الفضائية في الأول من أغسطس العام الماضي استحداث جائزة دولية سنوية للصحفيين تحمل اسم الزميل الفقيد "خالد الخطيب".

المصدر: RT

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