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العثور على جثث متحللة لمصريين في صحراء ليبيا (صور)

أخبار العالم العربي

العثور على جثث متحللة لمصريين في صحراء ليبيا (صور)
Veto
العثور على جثث المصريين
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عثرت السلطات الليبية، على جثث 3 مصريين ملقاة في منطقة صحراوية تبعد عن واحة الجغبوب بنحو 100 كيلو متر.

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بطاقة أحد المصريين

وعثر على جثث المصريين من قبل أعضاء مكتب "سرايا حرس الحدود" التابع لمصلحة الجمارك في ليبيا، وتم الإبلاغ عنهم في مركز الشرطة بالواحة يوم الجمعة قبل الماضي.

Veto
بطاقة هوية لأحد المصريين

وأكد أحد أفراد قوة مركز شرطة الجغبوب، أن الجثث التي تم العثور عليها للمصريين الثلاثة تعرضت للتآكل نتيجة حرارة الشمس وبدا على أصحابها الموت بسبب الجوع والعطش، نتيجة السير في دروب صحراوية بهدف دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

Veto
العثور على جثث المصريين

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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