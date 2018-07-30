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كاظم الساهر يبث وجع العراق للبنانيين في بيت الدين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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لأول مرة في تاريخه انفجر المطرب العراقي كاظم الساهر متحدثا في السياسة عن الأوضاع المزرية في بلاده، على مسرح بيت الدين بلبنان، الذي أحيا فيه أمس حفله الغنائي للسنة 19 على التوالي.

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المطرب الرومانسي الذي اعتاد أن يدغدغ مشاعر مستمعيه وعشّاقه بأغان وألحان رومانسية وعاطفية، ويقدّم رسائل حب عندما يتحدّث إلى جمهوره، اختار هذه المرة أن ينقل وجع وشجن شعب العراق الذي يعاني الفساد والبطالة والفقر وانقطاع الكهرباء منذ سنوات، إذ قال: "متأكد أنّ الصوت سيصل في هذا الحفل المصوّر، يا للأسف، لا توجد في العراق الكهرباء".

وطلب الساهر عبر الميكروفون وأمام عشرات الآلاف من محبيه، من المسؤولين في بلاده الاهتمام بالشعب العراقي، مضيفاً أنّ "هذا الشعب العظيم رغم معاناته، مبدع وخلاق ورائع ومحب وإنساني ويحمل رسالة لكل العالم بالمحبة والسلام".

الساهر الذي عرف بابتعاده الدائم من الخوض المباشر في القضايا السياسية ومناصرته القضايا الإنسانية، تعرض من بعض العراقيين للانتقاد، معتبرين انه تأخّر كثيراً للحديث عن أزمة الكهرباء وأنه لم يدعم بلده بما يكفي.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

 

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