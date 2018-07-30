عراقي: طفح الكيل.. أريد أن أصبح هنديا (فيديو)

دفعت أوضاع العراق المزرية مواطنا للاحتجاج بطريقة فريدة، فاعتمر زيا هنديا، قائلا: عندهم في الهند 50 إلها وهم متفقون على أمور الحياة، وأما نحن فعندنا رب واحد ومختلفون على كل شيء.

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وأعلن هذا المواطن البسيط في مظاهرة في إحدى مدن الجنوب العراقي احتجاجا على الفساد وانقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات العامة: "أنا اليوم مواطن عراقي، لكني أريد الآن أن أصبح هنديا، وأكتسب الجنسية الهندية، لأنني مللت من الجنسية العراقية، هناك عندهم 50 ربا، ولكنهم غير مختلفين على نواحي الحياة، ونحن عندنا رب واحد لكننا مختلفون على كل شيء، هناك يتناولون المأكولات الحارّة ويشعرون بالبرودة والانتعاش، وعندنا كل الحر من وراء انقطاع الكهرباء".

وأضاف: "عمّي أنا من اليوم إن شاء الله هندي! عمي برحمة والديك أنا ابن أخوك أو ابن أختك بس اللي يحدث في العراق ما يصير ولا يحتمل".

ويشهد العراق موجة احتجاجات في مناطق الوسط والجنوب، بدأت مطلع يوليو الحالي، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي من أولويات مطالب المتظاهرين.

وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.

المصدر:وسائل التواصل الاجتماعي+ RT