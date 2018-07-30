 
مباشر

الدفاع الروسية: 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم
Globallookpress
عودة اللاجئين، القلمون، 23 يوليو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkx8

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حوالي 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا في سبتمبر عام 2015.

ونشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، لسان حال وزارة الدفاع الروسية، تقريرا أشارت فيه إلى أن "حوالي 1.186 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللجوء والإقامة المؤقتة، منذ بداية العملية الروسية في سوريا في سبتمبر عام 2015".
وقامت روسيا منذ ذلك التاريخ، وبطلب من الرئيس السوري بشار الأسد، بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا.
وتعاني سوريا منذ مارس عام 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، اللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

المصدر: سبوتنيك
 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا