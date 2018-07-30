الدفاع الروسية: 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حوالي 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا في سبتمبر عام 2015.

ونشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، لسان حال وزارة الدفاع الروسية، تقريرا أشارت فيه إلى أن "حوالي 1.186 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللجوء والإقامة المؤقتة، منذ بداية العملية الروسية في سوريا في سبتمبر عام 2015".

وقامت روسيا منذ ذلك التاريخ، وبطلب من الرئيس السوري بشار الأسد، بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا.

وتعاني سوريا منذ مارس عام 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، اللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

المصدر: سبوتنيك

