قطر تنفي معلومات "صنداي تايمز" وتؤكد نزاهة ملف استضافة كأس العالم

نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المسؤولة عن تنظيم منافسات كأس العالم 2022 في قطر، الأحد، ادعاءات صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بخصوص ملف استضافة قطر للعرس الكروي العالمي.

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وقالت اللجنة والجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022، في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد، إنها تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات العارية تماما عن الصحة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى تعاونها التام مع التحقيقات الشاملة التي أقامها المحامي الأمريكي والمحقق الفيدرالي السابق مايكل غارسيا، في كافة ملفات استضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم 2018 و2022.

وأضافت أن هذه التحقيقات أثبتت نزاهة ملف دولة قطر وتوافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بآلية الترشح لاستضافة البطولة.

بيان للجنة العليا للمشاريع والإرث



Official statement for Supreme Committee for Delivery & Legacy pic.twitter.com/wrOp97mn4v — Road to 2022 (@roadto2022) 29 июля 2018 г.

واتهمت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية قطر باللجوء إلى خدمات عملاء سابقين لوكالة المخابرات الأمريكية CIA لنسف جهود منافسيها في السباق من أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته يوم الأحد حصولها على وثائق مسرّبة تشير إلى أن السلطات القطرية، خلافا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استأجرت عناصر سابقين في CIA وشركة "Brown Lloyd Jones" الأمريكية الخاصة بالعلاقات العامة لإجراء "عمليات سوداء" تخريبية سرية ضد أهم منافسيها في السباق من أجل استضافة المونديال، بالدرجة الأولى الولايات المتحدة وأستراليا.

وفازت قطر عام 2010، باستضافة مونديال كأس العالم لسنة 2022، وهي بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحظى بهذا الشرف.

وتسلّمت قطر من روسيا شارة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك في حفل أقيم في الكرملين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

المصدر: اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية + "صاندي تايمز" البريطانية