 
مباشر

بالفيديو.. طالب سعودي يبعد علم بلاده عن الإسرائيلي ويصطف مع نظيره الإيراني

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. طالب سعودي يبعد علم بلاده عن الإسرائيلي ويصطف مع نظيره الإيراني
youtube
طالب سعودي يبعد علم بلاده عن الإسرائيلي ويصطف مع نظيره الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkw5

شهدت مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي حادثا لافتا حيث أبعد الطالب السعودي، بدر سلمان الملحم، علم بلاده عن علم إسرائيل الذي كان يحمله المشارك الإسرائيلي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو سجل خلال مراسم التقليد ويظهر الملحم وهو يغير مكانه حين كان يرفع علم بلاده بعد أن اقترب منه الطالب الإسرائيلي للوقوف بجانبه.

انتقل الملحم إلى الطرف الآخر من صف الطلاب الموجودين على المسرح ووقف إلى جانب طالب إيراني كان أيضا يحمل علم بلاده.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الملحم أحرز الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي للكيمياء الذي أقيم في التشيك وسلوفاكيا واختتم اليوم الأحد 29 يوليو، كما حصدت السعودية بالإضافة إلى ذلك نتيجة هذه المسابقة 3 برونزيات.

المصدر: وكالات + سبق

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا