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مع غياب المعارضة.. الحزب الحاكم يعلن فوزه في انتخابات كمبوديا

أخبار العالم العربي

مع غياب المعارضة.. الحزب الحاكم يعلن فوزه في انتخابات كمبوديا
Reuters Darren Whiteside
أحد مراكز الاقتراع في بنوم بنه
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أعلن "حزب الشعب الكمبودي" الحاكم عن فوزه في الانتخابات العامة التي أجريت اليوم في البلاد، وسط انتقادات شديدة اللهجة من قبل الجماعات الحقوقية.

وأكد المتحدث باسم حزب الشعب الكمبودي سوك إيسان، في حديث إلى وكالة "رويترز" أن حزبه حصل على نحو مائة من أصل 125 مقعدا في البرلمان، حاصدا 80% من أصوات الناخبين.

وأجريت عملية الاقتراع اليوم وسط انتقادات شديدة اللهجة من قبل الحقوقيين المصرين على أن الانتخابات ليست حرة، متهمين السلطات بشن حملة ترهيب ضد المنتقدين، ناهيك عن حل حزب المعارضة الرئيسي في العام الماضي.

وكان من المتوقع أصلا فوز رئيس الوزراء هون سين ومؤيديه في السباق الانتخابي، لغياب أي معارضة حقيقية فيه.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج من شتى أنحاء البلاد يوم الأحد، ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل منتصف أغسطس آب.

المصدر: رويترز

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