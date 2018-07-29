الأسد يرسل ممثلا عنه للمشاركة في استعراض القوات الروسية بطرطوس

كلف الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير الشؤون الرئاسية ، منصور عزام، بالمشاركة في احتفالات الأسطول الروسي في البحر المتوسط بميناء طرطوس بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية.

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وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن عزام نقل تهنئة الرئيس الأسد إلى مقاتلي القوات البحرية الروسية بمناسبة عيدها.

وشارك في الاحتفال عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بالإضافة إلى قائد القوات الروسية في سوريا وعدد من ضباطها.

وشهدت مياه ميناء طرطوس اليوم استعراضا عسكريا لقوات أسطولها في البحر الأبيض المتوسط بمناسبة عيد البحرية الروسية شاركت فيه مجموعة من السفن الحربية بالإضافة إلى تحليقات جوية نفذتها مقاتلات وقاذفات روسية.

المصدر: سانا + وكالات