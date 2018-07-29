البحرية الروسية تستعرض قواتها في ميناء طرطوس

أجرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد في ميناء مدينة طرطوس السورية استعراضا عسكريا كبيرا لقوات أسطولها في البحر الأبيض المتوسط بمناسبة عيد البحرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أصدرته بهذا الخصوص أن الاستعراض شاركت فيه غواصة الديزل الكهربائية "كولبينو"، وسفينة "كيلدين" للمهمات الخاصة، وطراد "توربينيست" البحري، وسفينتا "فيليكي أستيوغ" و"غراد سفيياجسك" الصاروخيتان الصغيرتان المزودتان بمنظومات الصواريخ المجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، وسفينة الإمداد الشاحنة "كيل-158".

وترافق الاستعراض البحري العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية تحليق لمجموعة من طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة في سوريا والمنتشرة في قاعدة حميميم.

mil.ru

mil.ru

mil.ru

وأوضحت الوزارة أن الطائرات المشاركة في الاستعراض هي قاذفات جبهة من طراز "سو-24 إم"، ومقاتلات قاذفة متعددة المهمات من طراز "سو-34"، ومقاتلات من نوع "سو-35 إس".

كما جرت في إطار الفعالية ذاتها على متن سفينة الخفر "سميتليفيه" مراسم خاصة لتقليد أوسمة عسكرية للبحارة الروس المشاركين في عمل الأسطول الروسي بالمنطقة.

ويعد هذا الاستعراض في طرطوس الثاني من نوعه حيث جرت سابقته الأولى بمناسبة عيد القوات الروسية يوم 30 يوليو عام 2017.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + وكالات