السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، اليوم الأحد، عملية السلام في الشرق الأوسط، في لقاء حضره رئيس المخابرات العامة لمصر، عباس كامل.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي أكد خلال اللقاء "حرص مصر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاستمرار في التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، بما يساهم في توضيح الصورة بشأن حقيقة التحديات التي تواجه المنطقة، ويعزز من المواقف المشتركة للجانبين وجهودهما لإعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، أشاد لاودر، حسب راضي، "بقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة"، معربا عن "تقديره للجهود المصرية ودورها الهام في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، وذلك بالتوازي مع جهودها لدفع عملية التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة".

وذكر راضي أن اللقاء تطرق إلى "التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط"، حيث أكد السيسي في هذا السياق "مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 بما يساهم في توفير واقع جديد في المنطقة يساعد في عودة الأمن والاستقرار لمختلف دولها".

كما شدد السيسي على أن "تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، يساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

ويمثل الكونغرس اليهودي العالمي منظمة يهودية طوعية تأسست عام 1936 ويترأسها منذ 2007 رجل الأعمال الأمريكي، رونالد لاودر، وكان الهدف من تأسيسه كما تحدد في دستوره "ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته".

المصدر: المتحدث باسم الرئاسة المصرية + وكالات