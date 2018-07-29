شباب عكا يفاجئون فلسطينية هُجّر والدها من البلدة

وثق شاب فلسطيني، في إطار مبادرة أطلقها للوقوف على معالم الحياة قبل النكبة وبعدها، زفاف الشابة الفلسطينية زينة من عكا في بلدتها التي حرمت منها بعد تهجير والدها منذ عشرات السنين.

ونشر الشاب الفلسطيني، طارق البكري، وهو شاب فلسطيني أطلق مبادرة لتوثيق الحياة في فلسطين قبل النكبة وبعدها، فيديو لزفاف زينة في شوارع عكا.

وأرفق البكري الفيديو بتعليق "بعمر 8 سنوات وخلال أحداث النكبة، هُجّر والد زينة من مدينة عكا إلى لبنان مع عائلته، مضت السنوات وانتقلت العائلة من مكان إلى آخر لينتهي بها المطاف في كندا. ولدت زينة في كندا ولم تنسَ يوماً أنها فلسطينية من عكا. تواصلنا قبل فترة وقالت أنها لا تملك صورة للمنزل أو خريطة، أخبرتها بأننا سنعتمد على التوثيق الشفوي، كما إننا سنستخدم تقنية الاتصال بالفيدو مع والدها ليرى بعينه الحي ويحدد المنزل".

جاءت زينة مع خطيبها وأرادت أن تكتب كتابها بعكا، ولكن ما لم تكن تعلمه هو أن شباب بلدتها حضروا لها عرسا في شوارع المدينة القديمة بزفّة فلسطينية.

المصدر: وكالات