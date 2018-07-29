 
مباشر
عاجل
عهد التميمي: نجحت في مواصلة واستكمال دراستي داخل السجن رغم الضغوط الإسرائيلية

ولي عهد أبوظبي وهو تلميذ يكتب على اللوح

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبوظبي وهو تلميذ يكتب على اللوح
Twiter
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في أيام الدراسة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkv0

كشف حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في "تويتر" عن صورة نادرة لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وهو تلميذ على مقاعد الدراسة في المدرسة الابتدائية.

إقرأ المزيد
ولي عهد أبوظبي في جلسة عائلية مع الرئيس الصيني

وتظهر الصورة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، خلال أيام الدراسة وهو طفل يكتب على اللوح المدرسي: "العدل أساس الملك".

وأرفق حاكم دبي الصورة المنشورة بتعليق جاء فيه: "العدل أساس الملك. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالباً. قامت الحضارات على العدل. وقامت دولة الإمارات على العدل. ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الإمارات. كما ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد. يجري في دمه. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله".

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مؤتمر صحفي لعهد التميمي بعد خروجها من السجن بإسرائيل