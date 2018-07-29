ولي عهد أبوظبي وهو تلميذ يكتب على اللوح

كشف حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في "تويتر" عن صورة نادرة لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وهو تلميذ على مقاعد الدراسة في المدرسة الابتدائية.

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وتظهر الصورة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، خلال أيام الدراسة وهو طفل يكتب على اللوح المدرسي: "العدل أساس الملك".

العدل أساس الملك .. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبا..

قامت الحضارات على العدل ..

وقامت دولة الامارات على العدل ..

ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الامارات ..

ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد .. يجري في دمه .. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله . pic.twitter.com/QoOreQksst — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2018

وأرفق حاكم دبي الصورة المنشورة بتعليق جاء فيه: "العدل أساس الملك. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالباً. قامت الحضارات على العدل. وقامت دولة الإمارات على العدل. ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الإمارات. كما ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد. يجري في دمه. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله".

المصدر: تويتر