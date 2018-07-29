العراق .. اعتصامات في البصرة والمُثنى وتظاهرات جديدة في ذي قار

بدأت صباح اليوم الأحد في محافظتي، البصرة والمثنى جنوب العراق، اعتصامات نظمتها مجاميع شبابية هددت أمس السبت بالاعتصام ما لم تُنفذ الحكومة العراقية مطالبهم.

وقال مراسل RT إن "العشرات من المُتظاهرين اعتصموا أمام مبنى محافظة البصرة، وغلقوا الطريق القريب من المبنى، بينما نصب العشرات من متظاهري محافظة المثنى خيمهم في ساحة الاحتفالات".

أما في محافظة ذي قار، فتوجه المئات من المتظاهرين نحو مبنى الحكومة المحلية، وبحسب ناشطين، فإن التظاهرة قد تتحول إلى اعتصام خلال الساعات المقبلة.

وقال حسين الغزي وهو أحد مُتظاهري ذي قار لـRT إن "التظاهرة التي توجهت اليوم إلى مبنى المحافظة قد تتحول إلى اعتصام بعد ساعات، وربما تنضم لنا مُحافظات أخرى مثل ميسان والديوانية".

وأضاف "ناشطو الديوانية وميسان أبلغونا بأنهم قد يعتصمون أمام مقار الحكومة العراقية".

يُذكر أن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، حيدر العبادي، سحب اليوم الأحد يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من الوزارة وفتح تحقيقاً بخصوص تردي واقع الكهرباء في البلاد.

ويشهد العراق موجة احتجاجات في مناطق الوسط والجنوب، بدأت مطلع يوليو الحالي، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي من أولويات مطالب المتظاهرين.