الأردن يحاصر راقصي الكيكي

اعتقلت الشرطة الأردنية 3 فتيان نفذوا تحدي رقصة كيكي وكادوا يتسببوا بحوادث سير خطيرة، حسبما أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الأحد.

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وانتشر تحدي "كيكي" الراقص في العالم بعد أغنية "إن ماي فيلينغز" لمغني الهيب هوب الكندي درايك. ويقوم على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء والرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الأغنية في مكان عام، مع ترك السيارة تسير دون سائق وعين الله ترعاها.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان، أنها أوقفت شخصين في العاصمة عمّان حاولا تنفيذ التحدي وتبين انهما تحت تأثير الكحول، مشيرة إلى أن "التحقيق معهما ما زال مستمرا".

وأضافت: "وصل إلى العاملين في إدارة السير الجمعة مقطع فيديو يظهر خلاله احد الأشخاص أثناء قيامه بتقليد ما يسمى برقصة الكيكي، وكاد أن يفقد السيطرة على مركبته". وأوضحت انه "تم تحديد هوية ذلك الشخص وضبطه وحجز مركبته".

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى "تجنب ارتكاب هذه المخالفة ومساعدة رجال الأمن العام في ضبط مرتكبيها عن طريق الإبلاغ مباشرة حال مشاهدة مثل تلك التصرفات" والرقصات.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات مماثلة صدرت في دول منها مصر ولبنان والإمارات وإسبانيا.

وكانت السلطات في أبو ظبي أوقفت خلال الأسبوع الحالي ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم بتحدي "رقصة كيكي"، مشيرة إلى أن هذا السلوك "يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق" عدا عن مخالفته "قيم المجتمع".

المصدر: أ ف ب