السعودية تحدد عقوبة ناقلي الحجاج المخالفين

شكلت السلطات السعودية لجانا موسمية في مكة المكرمة، خاصة بتطبيق العقوبات وإصدار القرارات الإدارية بحق الناقلين المخالفين لنظام الحج، عن طريق نقل أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة أن اللجاء الجديدة شبه القضائية التي شُكّلت في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين المخالفين.

وأشارت المديرية إلى أن كل من يتم ضبطه، وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يعاقب بالسجن لمدة خمسة عشر يوما، وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج، مع التشهير به وترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة نهائيا والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة، يعاقب الناقل بالسجن لمدة شهرين وستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها 25 و50 ألف ريال عن كل حاج على التوالي، فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها أعلاه.

المصدر: عكاظ