حوادث القطارات تطيح برئيس هيئة سكك حديد مصر

أقال وزير النقل، هشام عرفات، رئيس هيئة سكك حديد مصر سيد سالم، بعد حادث خروج قطار القاهرة -أسوان عن القضبان، وكلف المهندس أشرف محمد رسلان للقيام بأعماله.

ويأتي هذا القرار في أعقاب وقوع حادث خروج عربات من القطار عن السكة التي تربط القاهرة بأسوان صباح اليوم الأحد، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال شهر يوليو الجاري بعد سقوط 3 عربات من قطار على الخط الرابط بين القاهرة والسد العالي.

وقد أسفرت حوادث القطارات في مصر، التي تكرر من حين لآخر، عن مئات القتلى، ويعزوها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

المصدر: وكالات