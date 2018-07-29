العبادي يقيل وزير الكهرباء

أقال رئيس وزراء العراق، حيدر العيادي، وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، بعد 3 اسابيع من اندلاع موجة مظاهرات عارمة بجنوب البلاد احتجاجا على نقص الكهرباء المزمن والخدمات الأخرى.

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وأفاد بيان مقتضب صادر عن مكتب العبادي الإعلامي بأن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء".

وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب النقص الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم في ظل درجات حرارة الجو صيفا تصل إلى 50 درجة فوق الصفر.

وتقلد الفهداوي منصب وزير الكهرباء في حكومة العبادي بتاريخ 8 سبتمبر 2014 وفقا لـ "نظام المحاصصة الطائفية"، وكان يشغل قبل ذلك منصب محافظ الأنبار من 2009 حتى 2013 .

ويأتي قرار إقالة وزير الكهرباء من منصبه بعد احتجاجات شهدتها مناطق وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الحالي، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي من أولويات مطالب المتظاهرين.

المصدر: وكالات