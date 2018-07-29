// 26.06.2018 по тикету 15478
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأوتوبيس كان في يحمل العاملين بمصانع الإستثمار ببورسعيد.
مصرع 6 اشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث سير على طريق القاهرة بورسعيد
AFP
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أفاد مراسلنا بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 15 آخرون، في حادث انقلاب أتوبيس في طريق القاهرة - بورسعيد، اليوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأوتوبيس كان في يحمل العاملين بمصانع الإستثمار ببورسعيد.
تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى بورسعيد العام، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: RT + وكالات
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