 
مباشر

مصرع 6 اشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث سير على طريق القاهرة‬⁩ بورسعيد‬⁩

أخبار العالم العربي

مصرع 6 اشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث سير على طريق القاهرة‬⁩ بورسعيد‬⁩
AFP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kku3

أفاد مراسلنا بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 15 آخرون، في حادث انقلاب أتوبيس في طريق القاهرة - بورسعيد، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأوتوبيس كان في يحمل العاملين بمصانع الإستثمار ببورسعيد.
تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى بورسعيد العام، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا