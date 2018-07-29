 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: تم الإفراج عن عهد، لكنها لم تصل بعد إلى أي من حواجز التسليم

مصر.. انحراف قطار عن مساره بأسوان

أخبار العالم العربي

مصر.. انحراف قطار عن مساره بأسوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkth

انحرف قطار (982 أسباني) متجه من القاهرة إلى أسوان عن مساره أمام قرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 6 أشخاص أصيبوا في الحادث وجرى نقلهم إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج.

إقرأ المزيد
حادث قطارات جديد في مصر حادث قطارات جديد في مصر

بدورها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قطار "982 مكيف"، المتجه من القاهرة إلى أسوان، تعرض لسقوط القاطرة وبعض العربات بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة السد العالي، دون وفيات.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن تأخر بعض قطارات الوجه القبلي نتيجة الحادث.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا