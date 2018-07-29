مصر.. انحراف قطار عن مساره بأسوان

انحرف قطار (982 أسباني) متجه من القاهرة إلى أسوان عن مساره أمام قرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 6 أشخاص أصيبوا في الحادث وجرى نقلهم إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج.

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بدورها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قطار "982 مكيف"، المتجه من القاهرة إلى أسوان، تعرض لسقوط القاطرة وبعض العربات بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة السد العالي، دون وفيات.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن تأخر بعض قطارات الوجه القبلي نتيجة الحادث.

المصدر: وكالات