البرلمان التونسي يمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد

منح مجلس النواب التونسي، يوم السبت 28 يوليو، الثقة لتعيين هشام الفوراتي وزيرا جديدا للداخلية .

وصوت 148 نائبا بمنح الثقة للفوراتي مقابل رفض 13 نائبا وامتناع ثمانية نواب عن التصويت، من مجموع 169 نائبا حضروا جلسة التصويت.

#TnArp

التصويت على منح الثقة لعضو الحكومة المقترح، هشام الفوراتي وزير الداخلية بـــ148 نعم 08 إحتفاظ و13 رفض pic.twitter.com/ubErVRmvFF — مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) 28 июля 2018 г.

وحاز الفوراتي الثقة بعد إعلان كتلة حركة نداء تونس تعديل موقفها بمنح الثقة للوزير المقترح، استجابة لنداء وجهه رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح السبت للكتل البرلمانية بتغليب مصلحة تونس، بعد القرار السابق لكتلة النداء موقفها الذي كانت قد أعلنته الجمعة برفض منح الثقة للفوراتي.

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وقال رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان أُنس الحطاب في كلمته التي سبقت عملية التصويت إن الكتلة قررت تغيير موقفها ومنح الثقة للوزير الجديد.

وكان وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي بحاجة إلى نصاب يقدر بـ119 نائبا في البرلمان للحصول على الثقة، وشهدت الجلسة نقاشا حادا قبل جلسة التصويت حول أداء الحكومة.

وعين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم الثلاثاء، هشام الفوراتي وزيرا للداخلية خلفا لوزير الداخلية السابق لطفي براهم الذي أقيل في السادس من يونيو.

تجدر الإشارة إلى أنه وإثر إقالة لطفي براهم في 6 يونيو تم تعيين وزير العدل غازي الجريبي، مكانه بالإنابة.

المصدر: وكالات