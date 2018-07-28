// 26.06.2018 по тикету 15478
الأردن.. مصادر تنفي وضع رئيس حكومة أسبق و7 وزراء قيد الإقامة الجبرية
Reuters / Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkt3
نفت مصادر ما أشيع عن وضع رئيس وزراء أردني أسبق و7 من أعضاء حكومته تحت الإقامة الجبرية، بحسب ما نقله موقع "عمون" الأردني.
وأفاد الموقع الأردني بأن شائعات تم تداولها تحدثت عن وضع رئيس حكومة أسبق و7 وزراء سابقين قيد الإقامة الجبرية بعد مداهمة تمت يوم السبت.
ونقلت الشائعات معلومات بأن الكشف عن أسماء المسؤولين سيتم خلال أيام، إلا أن مصادر مطلعة سارعت إلى نفي هذه الشائعات.
المصدر: موقع "عمون" الأردني
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)