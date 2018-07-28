الأردن.. مصادر تنفي وضع رئيس حكومة أسبق و7 وزراء قيد الإقامة الجبرية

نفت مصادر ما أشيع عن وضع رئيس وزراء أردني أسبق و7 من أعضاء حكومته تحت الإقامة الجبرية، بحسب ما نقله موقع "عمون" الأردني.

وأفاد الموقع الأردني بأن شائعات تم تداولها تحدثت عن وضع رئيس حكومة أسبق و7 وزراء سابقين قيد الإقامة الجبرية بعد مداهمة تمت يوم السبت.

ونقلت الشائعات معلومات بأن الكشف عن أسماء المسؤولين سيتم خلال أيام، إلا أن مصادر مطلعة سارعت إلى نفي هذه الشائعات.

المصدر: موقع "عمون" الأردني