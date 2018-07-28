احتجاز جوازات سفر 120 مواطنا أردنيا في تركيا

شكا معلمون أردنيون يقومون برحلة سياحية إلى تركيا من احتجاز جوازات سفرهم لدى أحد الفنادق بسبب عدم قيام الشركة صاحبة الحجز بدفع فواتير إقامتهم للفندق، بحسب موقع "عمون".

وقال مواطنون لموقع "عمون" الأردني إن الفندق قام بطردهم واحتجاز جوازات سفرهم، وأضافوا أنهم أمضوا ليلة في الخارج دون قبول أي فندق آخر بالحجز لهم بسبب عدم حصولهم على جوازات السفر.

وبينوا أن مندوب نقابة المعلمين حضر إليهم وتمكن من تسيير أمرهم في فندق آخر، إلا أنهم لا يعلمون متى سيتمكنون من العودة إلى الأردن.

من جهته قال مصدر في وزارة الخارجية في تصريح صحفي، إن الوزارة تتابع قضية احتجاز جوزات سفر 120 معلما في أحد فنادق تركيا دون معرفة الأسباب.

المصدر: موقع "عمون" الأردني