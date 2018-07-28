الأردن.. اعتقال نجل عوني مطيع و8 مشتبه بهم في "قضية مصنع الدخان"

ألقت الأجهزة الأمنية مساء السبت، القبض على ابن المشتبه به الرئيس في "قضية مصنع الدخان"، عوني مطيع بحسب ما أفاد مصدر أمني لصحيفة "الغد" الأردنية.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية ضبطت ابن المشتبه به ليصبح عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم 16 مشتبها بهم.

وأشار المصدر الأمني إلى وجود 8 آخرين سافروا خارج البلاد، بينما تضمنت القائمة مشتبها به متوفى.

هذا ولا تزال الأجهزة الأمنية تتعقب 5 آخرين ممن طلبت مكافحة التهريب في دائرة الجمارك القبض عليهم.

وأكدت الحكومة في بيان أصدرته الأربعاء الماضي أن المدعي العام للجمارك قرر إحالة ملف القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

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وأصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بتورطهم في قضية الدخان.

وفي الـ23 من يوليو، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، بأن الحكومة اتخذت قرارا بالقبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب السجائر.

وقالت غنيمات إن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء المشتبهين، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنعهم من السفر خارج المملكة.

ونفت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية نبأ تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن ابن أحد المتورطين في هذه القضية تمكن من مغادرة البلاد.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية