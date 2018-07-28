نشطاء: حرس الحدود التركي يقتل سوريين فارين من الموت

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض لدمشق بارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين السوريين الفارين من الحرب في بلدهم بسبب استهدافهم من قبل حرس الحدود التركي.

وقال "المرصد"، عبر موقعه الإلكتروني، إنه وثق مقتل مواطنين اثنين، أحدهما من ريف حماة الجنوبي، والآخر مهجر من ريف دمشق برصاص قوات حرس الحدود (الجندرما) التركي، بالإضافة لإصابة 3 آخرين من الريف الدمشقي، بجراح.

وبحسب إحصاءات "المرصد"، فقد ارتفعت بذلك حصيلة الضحايا بين السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 إلى ما لا يقل عن 396 شخصا، من ضمنهم 74 طفلا دون الثامنة عشرة، و36 مواطنة فوق سن الـ 18.

كما رصد نشطاء "المرصد" إصابة المئات برصاص قوات الجندرما التركية في استهداف المواطنين السوريين الذين فروا من العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم، نحو أماكن يتمكنون فيها من إيجاد ملاذ آمن في تركيا المجاورة.

المصدر: موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان