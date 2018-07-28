إيران: أمن الممرات المائية بالمنطقة يرجع مباشرة لنظامنا السياسي

أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران قادرة على إغلاق مضيق هرمز والتأثير على مستوى الأمن في الممرات المائية بالمنطقة كلها.

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وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، في حديث لوكالة "تسنيم" الإيرانية، تعليقا على إمكانية أن تغلق إيران مضيق هرمز: "إن أراد الأمريكيون أن يمارسوا بلطجتهم ضدنا فإنه من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة الإيرانية بما يلزم مستخدمة كل ما لديها من قدرة وجهوزية من أجل الحفاظ على المصالح القومية الإيرانية، ولذلك إن هددوا مصالحنا سنهدد مصالحهم".

وشدد جواني على أن الوضع الجيوسياسي لإيران وحضورها الحساس في المنطقة هو الضامن لتأمين أمن الممرات المائية بما في ذلك البحر الأحمر.

وصرح العميد الإيراني: "هذا الأمن يتأثر بشكل مباشر بإرادة النظام السياسي في إيران، وبناء عليه عندما تلجأ دولة ما إلى تهديدنا بمنع صادراتنا من النفط فلتنتظر منا تهديدا متبادلا، وموثوقا".

وأضاف جواني: لقد أظهرت الحقائق في العقود الأخيرة أن من أهم أسباب انعدام الاستقرار في المنطقة التدخلات الخارجية والمجموعات المرتبطة بالخارج وبدول من خارج المنطقة".

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وأكد مساعد قائد الحرس الثوري: "لقد شاهدنا نماذج من هذا الانفلات الأمني في كل من سوريا وباكستان والعراق وأفغانستان، واليوم يتمتع الممر المائي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز بالأمن المناسب من أجل نقل الطاقة والنفط ولقد أكد العديد من الخبراء في العالم على الدور المحوري الذي تلعبه إيران من أجل إرساء الأمن في هذه المنطقة".

وتختتم بالقول: "يرجع تحقيق هذا الأمر إلى الموقف الاستراتيجي لإيران وإشرافها على الممرات المائية في هذه النقطة من العالم وما تمتلك من القدرات، وإلى إرادة نظامها السياسي المستقر".

ويأتي هذا التصريح في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل الدول التي ستواصل شراء النفط من إيران، التي تعهدت من جهتها بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.

كما توتر الوضع بشكل ملحوظ في منطقة مضيق باب المندب التابع للبحر الأحمر على خلفية تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم من قبل قوات الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.

المصدر: تسنيم + وكالات