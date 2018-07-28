أردوغان يرسل طائرة إسعاف لنقل عالم سوداني إلى اسطنبول

كشفت وسائل إعلام عربية وتركية، السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بإرسال طائرة إسعاف إلى العاصمة السودانية الخرطوم لنقل عالم معروف إلى مدينة إسطنبول للعلاج.

وقالت وسائل الإعلام إن طائرة إسعاف تركية هبطت عصر الجمعة في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى متنها طاقم طبي من أعلى المستويات بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن الطائرة نقلت الطبيب والداعية ورئيس جمعية الصداقة السودانية التركية الفاتح علي حسنين.

الرئيس التركي #أردوغان يُرسل طائرة إسعاف تركية مع طاقمها الطبي للسودان بعد أن بلغه اعتلال صحة رفيقه السوداني القديم "الفاتح علي حسنين" مستشار علي عزت بيجو فيتش ورئيس جمعية الصداقة السودانية التركية pic.twitter.com/dVU1hrDTa6 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 28 июля 2018 г.

والفاتح حسنين هو من أصدقاء الرئيس أردوغان المقربين، وتعرض قبل أيام إلى وعكة صحية، ويتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات إسطنبول.

وزار الرئيس التركي أواخر العام 2017 الفاتح علي حسنين، الطبيب والناشط الخيري الإسلامي الذي كان له نشاط مميز في البوسنة والهرسك، وعلاقات مع قادتها السياسيين، وبخاصة علي عزت بيغوفيتش، أول رئيس لها بعد انفصالها عن يوغسلافيا.

المصدر: وسائل إعلام عربية وتركية