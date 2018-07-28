قريبا سيكون للمصريين "هوية بصرية"

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، على مقترح إنشاء "هوية بصرية" لمصر، بدءا من محافظة الأقصر، وكلف وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بالإشراف على المشروع.

واقترح المشروع مشاركان اثنان في جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد في جامعة القاهرة بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة ونخبة من رجال الدولة وممثلين عن مختلف المحافظات.

وافتتح السيسي فعاليات المؤتمر السادس للشباب الذي تحتضنه جامعة القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والبرلمانيين وكبار قيادات الدولة.

وأعلن الرئيس المصري خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر ترقية وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي، إلى رتبة فريق أول.

وقال السيسي إن هناك علاقة خاصة بين الشعب المصري والقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها دائما موجودة في الموقع الذي يطلبه منها الشعب.

المصدر: موقع "المصريون"